Jason Alexander torna in TV con la serie Richard Lovely

Come riportato da Variety, l'attore statunitense si è ufficialmente unito al cast della serie comedy, per prestare la voce a Mr. Mouse, un personaggio animato di fondamentale importanza all'interno della trama.

Alexander ha raggiunto una certa popolarità internazionale grazie all'interpretazione di George Costanza nell'acclamata serie Seinfeld, che l'ha visto tra i protagonisti per oltre nove anni. Successivamente, l'attore ha alternato la carriera televisiva con quella in ambito cinematografico, ricoprendo ruoli da comprimario.

Ora, con Richard Lovely, Alexander avrà modo di brillare ancora, perlomeno da un punto di vista vocale. All'interno della vicenda, infatti, Mr. Mouse (il suo personaggio) sarà il protagonista di un'acclamata collana di libri per bambini, portata alla ribalta da Richard, lo scrittore dei racconti. Il suo problema? Egli ha una complicata relazione con il mondo dei giovani, che detesta profondamente. Sarà dunque grazie all'incontro con uno scaltro bambino di 9 anni, che Richard avrà modo di mutare la propria prospettiva della vita. Con l'aiuto di Mr. Mouse, apparso in forma animata per l'occasione, Richard potrà quindi stringere una relazione padre/figlio con il ragazzino, destinata a cambiare la sua esistenza in maniera irreversibile.

Alexander va quindi ad unirsi ad un cast ben nutrito, composto da: Thomas Lennon (scelto per interpretare il protagonista umano della storia), Wendie Malick, Nicole Sun, Asif Ali, Nicole Richie, Mason Shneiderman, Kai Cech e Thom Nemer.



Ricordiamo che, negli scorsi anni, il talentuoso attore e comico ha partecipato a diversi altri serial di successo, tra cui The Orville.