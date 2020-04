Jason Bateman parla della possibilità di una seconda stagione di The Outsider

Se avete letto l'omonimo romanzo di Stephen King e visto anche la serie The Outsider targata HBO, saprete perfettamente che la trasposizione copre per intero l'arco narrativo del libro, il che potrebbe chiudere teoricamente le porte a una seconda stagione, anche se, come precedentemente suggerito, ci sarebbero delle discussioni.

Intervistato recentemente da Collider per la promozione della terza stagione di Ozark su Netflix, il regista e co-protagonista dei primi due episodi di The Outsider, Jason Bateman, ha infatti confermato che lo showrunner Richard Price (The Night Of) starebbe effettivamente lavorando a qualche idea per una seconda stagione, come poi si poteva intuire dalla scena post-credit dell'ultimo episodio.



Dice Bateman: "So che HBO e Price ne stanno parlando e che Richard sta buttando giù qualche idea per proseguire al meglio la storia. Ad ogni modo sarebbe del tutto originale e libero, perché come sappiamo la prima stagione ha esaurito il 100% del romanzo di Stephen King. Dipende tutto da lui. Personalmente non amo calpestare i piedi agli sceneggiatori. Anche in Ozark. Mi occupo solo del mio lavoro da regista una volta che ho ottenuto la sceneggiatura. Certo, di tanto in tanto offro una mia opinione o un punto di vista, ma spetta agli scrittori capire se accoglierlo o scartarlo".



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di The Outsider e ai dati sugli incredibili ascolti della serie HBO.