Jason Bateman, la star di Ozark regista e attore della serie Daddy Ball per Netflix

Dopo il successo ottenuto con Ozark, Jason Bateman ci riprova. L'attore, con la sua Aggregate e insieme a Netflix, sarà protagonista e regista di una nuova serie televisiva intitolata Daddy Ball, tratta dall'articolo scritto per Esquire da Gauvey Herbert nel 2021. Bateman è pronto ad imbarcare in questa nuova avventura.

L'articolo pubblicato sul magazine racconta la storia di un incidente del 2010 che contrappose due padri di Long Island che spinsero troppo oltre una rivalità sportiva giovanile, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine e della criminalità organizzata.



Nella sinossi della serie - su Everyeye trovate tutte le serie Netflix di giugno 2023 - si legge che, deciso a non seguire le orme del freddo e distaccato padre, Bobby Sanfilippo si ritrovò a comportarsi esattamente all'opposto con suo figlio, rimanendo invischiato in un'epica rivalità da padre a padre nel mondo del baseball giovanile con un uomo di nome John Reardon, che portò i tabloid a definirlo lo 'Steinbrenner della Contea di Suffolk', 'un malato cronico', nonché uno dei peggiori papà nella storia dello sport giovanile. Una storia che ebbe inizio nel mondo della Little League e si allargò ad una guerra tra due padri e piccoli criminali. Sia Sanfilippo che Reardon avevano una loro fedina penale ma quello che successe nell'estate 2012 al Baseball Heaven definì loro e le loro famiglie. Accuse di stalking, messaggi minatori e un arresto ingiustificato. Questa è una storia su fin dove i padri possono spingersi per i loro figli.



Lo scorso anno Jason Bateman parlò dell'esperienza in Ozark, sul set della serie di successo nella quale tornerebbe in un secondo.