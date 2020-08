Jason Batmeman sul finale di Ozark 4: 'So cosa succede e sarà fantastico'

Dopo tre stagioni di successo, la serie Netflix sta per tornare con nuovi episodi e con l'attesissimo finale: a dirci qualcosa di più è la star e regista di Ozark Jason Bateman, che promette entusiasmanti novità.

Mancano solo 14 episodi alla fine delle avventure dei Byrdes e saranno distribuiti in due metà (similmente a quanto deciso per Lucifer 5) il ché comporterà un notevole allungamento dei tempi di sceneggiatura, produzione e distribuzione, ma sembra che lo showrunner Chris Mundy abbia già le idee chiare e che, almeno a grandi linee, il cast abbia già scoperto cosa succederà.

"So come andrà a finire", ha detto Bateman a IndieWire. "Non conosco ancora tutti i dettagli, ma ho avuto risposta alle domande più interessanti: 'i Byrdes riusciranno a farla franca? Quali saranno le conseguenze delle loro azioni?' Abbiamo avuto modo di parlarne e ha davvero delle ottime idee al riguardo. In particolare, so cosa succede alla fine dell'ultimo episodio e sarà fantastico."

Oltre a Bateman, la quarta ed ultima stagione di Ozark vedrà nel cast Laura Linney (Wendy Byrde); Sofia Hublitz (Charlotte Bryde); Skylar Gaertner (Jonah Bryde); Julia Garner (Ruth Langmore); Charlie Tahan (Wyatt Langmore); Lisa Emery (Darlene Snell) e Janet McTeer (Helen Pierce).