Jason Behr torna a Roswell: l'attore prenderà parte alla seconda stagione del reboot

Roswell non ha ancora terminato di regalarci sorprese: nella seconda stagione del reboot della serie, Roswell, New Mexico, ci sarà anche Jason Behr... a.k.a. Max Evans.

Dopo Sihri Appleby, che ha preso parte a Roswell, New Mexico in qualità di regista di un episodio della serie, un'altra faccia conosciuta farà il suo ritorno nella celebre cittadina americana: Jason Behr, l'interprete del protagonista principale della serie originale, Max Evans, si aggiunge al cast della seconda stagione dello show.

"Siamo molto entusiasti del fatto che Jason tornerà per un arco narrativo di più episodi. E, abbastanza appropriatamente, il personaggio che interpreterà [di cui al momento non si conosce l'dentità] avrà una profonda connessione con la storia di Roswell, New Mexico. Lavorare con lui è già stata un'esperienza così speciale, soprattutto nell'episodio diretto da Shiri Appleby [co-star di Behring nel Roswell originale, dove interpretava Liz]. Ero una così grande fan di Roswell da ragazza, quindi avere la loro approvazione - per non parlare della loro esperienza e dei loro consigli - è stato davvero significativo per me, il cast e la crew" ha dichiarato la produttrice esecutiva Carina Adly MacKenzie.

Inoltre, Gaius Charles, lo Smash Williams di Friday Nights Lights, si unirà al cast nel ruolo di Bronson, "un contadino del posto con un forte senso etico e una grande tolleranza verso umani e alieni anche in tempi di pregiudizi come questi. Il suo desiderio di proteggere chi ama, però, lo vedrà andare contro delle forze estremamente potenti".