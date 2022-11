Jason David Frank è morto: l'ex-Power Ranger aveva 49 anni

Un altro pezzo d'infanzia vola via per coloro che sono stati bambini durante gli anni '90 e i primi '00: è di pochi minuti fa, infatti, la notizia della morte di Jason David Frank, che i più ricorderanno per averlo visto nei panni di Tommy Oliver (aka Green Ranger) durante le prime, storiche serie dei Power Rangers.

A far trapelare per primo la triste notizia è stato l'allenatore di Frank, Mike Bronzoulis, immediatamente seguito da TMZ che, purtroppo, ha confermato la cosa in seguito a un comunicato dei familiari dell'attore: le cause della morte non sono al momento state rese pubbliche, ma è ovviamente impossibile restare indifferenti davanti alla giovane età di Frank, deceduto a soli 49 anni.

Classe 1973, Jason David Frank conosce la popolarità nel 1993, anno in cui entra a far parte della prima serie dei Power Rangers nel ruolo di Tommy Oliver, inizialmente destinato a prender parte allo show per non più di una manciata di episodi: la popolarità del personaggio convinse però la produzione a dargli maggior fiducia, confermandolo per le successive stagioni della prima serie e anche per Power Rangers Zeo e Power Rangers Turbo. Negli ultimi anni avevamo invece rivisto Jason David Frank nel film dei Power Rangers uscito nel 2017.