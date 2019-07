Jason Dohring rivela il rapporto tra Logan e Veronica Mars nel revival Hulu

I fan di Veronica Mars hanno amato il momento in cui la storia tra la detective (interpretata da Kristen Bell) e Logan (Jason Dohring) è ricominciata, dopo nove anni di lontananza, nel film del 2014. Nella serie revival di Hulu, cinque anni dopo, i due vivono ancora insieme, con l’adorabile cane Pony.

Ma questo non significa che Veronica e Logan abbiano trovato la loro felicità per sempre. In questa stagione la protagonista si troverà a un importante crocevia e dovrà decidere se sistemarsi una volta per tutte e se la vita da investigatore privato fa davvero per lei.

“Ero interessato a raccontare il genere di storia che di solito è riservata agli uomini, ma per Veronica” ha detto a TV Guide il creatore della serie Rob Thomas. “Si vedono un sacco di storie su uomini sulla trentina, che devono decidere se impegnarsi, sposarsi, avere figli, fare un mutuo, se è quella la loro strada o vogliono la libertà. E volevo che fosse Veronica a lottare con quei problemi.”

In un interessante cambiamento di dinamica, sarà Logan l’elemento più stabile della coppia, mentre la compagnia lotta con le proprie indecisioni. “Sì, Logan ha una visione più chiara di ciò che vuole rispetto a Veronica, e questo sarà un grande elemento negli otto episodi della storia.”

Jason Dohring ha dichiarato che interpretare il “nuovo” Logan è stato difficile all’inizio, e non divertente come quando esplorava il suo lato più impulsivo. “Ho sempre adorato interpretare il cattivo, penso ci sia più libertà e, come attore, puoi fare tutte queste cose brutte senza responsabilità. Il cambiamento mi ha confuso, pensavo: Cosa faccio? Sono un bravo ragazzo, è così?”

Alla fine, però, è stato bello anche entrare nella nuova natura del personaggio, ha concluso Dohring.

La serie revival sarà su Hulu dal 26 luglio. Sono state rivelate le sinossi dei primi due episodi, e se non l’hai ancora fatto puoi dare un’occhiata al trailer di Veronica Mars.