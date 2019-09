Jason Isaacs su Age of Resistance: 'Un livello artistico incredibile'

Jason Isaacs è una delle celebrità che ha prestato la propria voce a uno dei personaggi di The Dark Crystal: La Resistenza, la serie TV Netflix basata sul celebre film del 1982, The Dark Crystal. L'attore ha parlato della sua esperienza sul set e dell'elevata qualità artistica mostrata dagli addetti ai lavori.

Per molti anni Isaac ha impersonato il malefico e carismatico Lucius Malfoy all'interno della saga cinematografica di Harry Potter, e anche adesso ricopre il ruolo di villain nella serie TV interpretando skekSo, l'imperatore di Thra.

In un'intervista concessa a Collider l'attore ha parlato dell'emozione provata nel sapere di far parte di un progetto così importante e di come si è svolto il lavoro sul set.

"Per un attore una delle sfide maggiori consiste nel saper dimenticare tutte le aspettative che si possono avere per un progetto. Sia che si tratti di un progetto a basso budget, sia di una grande produzione. Devi dimenticare il fatto che questo film ha tantissimi fan appassionati da oltre trent'anni e pensare 'Che tipo di storia è questa? Come posso fare per raccontarla nel miglior modo possibile?'. Durante i primi giorni di lavorazione mi sono subito reso conto che il livello artistico era incredibile. Ancor prima di catapultarti nella storia, puoi notare l'abilità e l'immaginazione che è stata usata per creare e rendere vivo questo mondo e le creature di fantasia e le loro abitazioni. Tutto questo non fa altro che rilassarti".

Isaac ha poi fatto riferimento al regista Louis Leterrier e a Lisa Henson, figlia del celebre regista Jim Henson e CEO di The Jim Henson Company.

"Louie è una persona fantastica. È riuscito a realizzare tutto ciò grazie all'aiuto di Lisa e al grandissimo lavoro che hanno svolto tutti gli artigiani sul set. Si tratta di un'avventura fantasy ad alto budget, ma mediata dalla presenza dei burattini che ha reso il tutto molto più reale e concreto".

La serie è disponibile dallo scorso 30 agosto all'interno della piattaforma streaming di Netflix. La produttrice Lisa Henson ha già parlato di un'eventuale seconda stagione di The Dark Crystal, mentre lo show ha già fatto registrare un ottimo esordio su Rotten Tomatoes, la piattaforma che raccogliere le recensioni di critica e pubblico.