Jason Isaacs vuole il ritorno di The OA: 'Una delle mie serie che amo di più'

Netflix voleva concludere The OA con un film, ma gli autori hanno respinto questa possibilità. Di conseguenza la serie è stata cancellata dopo la seconda stagione, ma c’è chi non ha dimenticato lo show, e auspica un suo ritorno.

Jason Isaacs, interprete del Dr. Hunter Aloysius Percy nella serie Netflix, ha parlato di The OA in un incontro con il pubblico al MegaCon, lodando la creatività degli autori della serie e dichiarando che ritornerebbe volentieri per concludere il progetto. Queste le sue parole:

“Beh, grazie mille per aver citato [The OA]. È una delle mie serie preferite in assoluto. I creatori, Brit Marling e Zal Batmanglij, credo siano dei veri e propri geni e nulla di ciò che fanno è simile a qualsiasi altra cosa abbia mai visto prima. E quanta libertà creativa: all'inizio non ero nel cast della serie. Hanno iniziato a girare con qualcun altro. E dopo una settimana si sono resi conto... A volte agli attori viene chiesto: sai andare a cavallo? E loro rispondono sì. E poi... Sai parlare polacco? Sì. Poi si arriva sul set e lui non sapeva fare né l'una né l'altra cosa. […] Mi hanno telefonato e durante la notte ho dovuto presentarmi alla mia prima scena. Hanno vissuto con questa cosa per anni. L'hanno scritta per conto loro, il che significa che nessuno gliel'ha commissionata, né l'ha sviluppata, né li ha avvisati, tutto è nato dal loro cervello. […] L'ho davvero adorata e, tra l'altro, anche se è stata cancellata dopo la seconda stagione, hanno tutte e cinque le stagioni in testa. E se avete visto la seconda stagione, sapete, dove l'abbiamo lasciata, possiamo riprenderla in qualsiasi momento, saremmo disposti a farlo se ne avessimo l'occasione.”

In ogni caso, i creatori di The OA stanno lavorando a una nuova serie, dal titolo “The retreat”.