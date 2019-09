Jason Momoa condottiero cieco nell'entusiasmante trailer di See di Apple TV+

Mostrato per la gioia degli astanti al Keynote di presentazione dei nuovi prodotti Apple, è infine sbarcato online il primo ed entusiasmante (nonché promettente) trailer ufficiale di See, serie originale della nuova piattaforma Apple TV+ già annunciata mesi fa e creata dal premiato Stephen Knight (Peaky Blinders, Taboo).

Protagonista e star assoluta della serie è l'amatissimo Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones), che come riporta la descrizione del video interpreta Baba Voss, condottiero e padre di due gemelli che hanno la mitica abilità della vista, perduta da ogni essere umano ormai da secoli. In un mondo post-apocalittico e pericoloso, Baba Voss dovrà proteggere i suoi figli dalle grinfie di una potente e disperata regia che ritiene i due essere frutto di stregoneria, decisa dunque a distruggerli.



Nel cast di See troviamo anche Alfre Woodard nei panni di Paris, la guida spirituale di Baba, Christian Camargo, Nesta Cooper, Yadira Guevara-Prip e Hera Hilmar, per un'arrivo previsto sulla piattaforma di streaming online Apple TV+ il prossimo 1° novembre, giorno del lancio praticamente mondiale del servizio.



Insieme a See arriveranno anche Morning Show con Jennifer Aniston e Steve Carell, Dickinson con Hailee Steinfeld e For All Mankind con Joel Kinnaman. Il costo, come rivelato proprio in queste ore, sarà per l'America di 4.99 dollari al mese. Aspettiamo conferme per l'Italia.