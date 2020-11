Jason Momoa: 'Dopo Game of Thrones non riuscivo a trovare lavoro'

Il percorso di Jason Momoa verso il successo di Hollywood non è stato di certo semplice e senza ostacoli. L'attore ora noto al pubblico mainstream per il suo ruolo di Aquaman ha dovuto faticare molto dopo Game of Thrones per riuscire ad affermarsi.

Come rivelato dallo stesso Momoa, dopo il ruolo di Khal Drogo ha avuto serie difficoltà a trovare nuovi impieghi nel mondo della recitazione: "Voglio dire, stavamo morendo di fame dopo Game of Thrones", ha detto Momoa a InStyle. "Non riuscivo a trovare lavoro. È molto difficile quando hai bambini e sei pieno di debiti".

L'attore è noto per il forte legame che ha con la sua famiglia, sembra però che dopo essere apparso in Game Of Thrones abbia dovuto fare i conti con una forte depressione, generata dall'incapacità di sostenere chi più amava. Momoa è infatti apparso solo nella prima stagione della serie ispirata ai libri di George RR Martin e nonostante abbia ricoperto uno dei ruoli più iconici, non è riuscito a trovare altre opportunità lavorative. Lo stesso era accaduto per lui dopo la fine delle riprese di Baywatch: "Non riuscivo ad arrivare a fine mese, non ero in grado di pagare le bollette. Ho dovuto addirittura rinunciare ad un agente per almeno 3 o 4 anni".

Fortunatamente poi è stato scelto da Zack Snyder in Justice League come Arthur Curry prima di avere un film DC tutto suo nei panni di Aquaman. Momoa è ora alle prese con il suo sequel e nel frattempo ha avuto anche l'opportunità di lavorare nel Dune di Denis Villeneuve. Insomma tutto è bene quel che finisce bene.