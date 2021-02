Jason Momoa: 'Ho avuto la possibilità di sposare la mia prima cotta'

Jason Momoa non ha mai avuto dubbi su chi sarebbe stata la donna della sua vita. L'attore che questa sera vedremo in tv con Braven - Il Coraggioso, si è infatti innamorato di Lisa Bonet sin dalla prima volta che ha avuto modo di vederla in tv quando aveva solo 8 anni.

Lisa Bonet era infatti una delle protagoniste de I Robinson, la serie cult degli anni'80 creata da Bill Cosby che descrive la vita di un'ordinaria famiglia afro-americana. L'attrice di ben 11 più grande di Jason Momoa ha avuto un'importante relazione con Lenny Kravitz da cui è nata Zoe ma, nonostante un competitor di tutto rispetto, l'hawaiano non ha mai perso le speranze.

"Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino. Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: 'Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura' ed è successo. Ho avuto la possibilità di sposare la mia prima cotta".

Momoa ha anche rivelato di essere stato alquanto fastidioso nei confronti di sua moglie prima di riuscire a conquistarla: "Le ho rivelato di essere stato un suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio, non volevo spaventarla. Ma sì, avrei voluto conoscerla da sempre. Per me è una regina".

Il primo appuntamento è avvenuto nel 2005: "Eravamo entrambi nel posto giusto al momento giusto. Io avevo i dreadlocks, lei aveva i dreadlocks. Mi sono girato, l’ho vista e sono rimasto senza parole".

Nonostante tutto, Jason Momoa ha dichiarato di essere terrorizzato da sua moglie. Insomma, innamorato si, ma Lisa Bonet gli incute comunque un certo timore.