Jason Segel, la star di How I Met Your Mother protagonista di Shrinking su Apple TV+

Apple TV+ ha dato il via libera alla produzione di Shrinking, una nuova serie comica composta da 10 episodi con protagonista la star di How I Met Your Mother, Jason Segel. L'attore sarà anche produttore esecutivo e co-sceneggiatore della serie, insieme a Bill Lawrence, co-creatore della serie Ted Lasso, e Brett Goldstein.

Shrinking segue le vicende di un terapista in lutto (Jason Segel) che inizia ad infrangere le regole e dice ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nelle vite delle persone... inclusa la sua.



Shrinking è prodotto dallo studio di Ted Lasso, Warner Bros. Television e dalla Doozer Productions di Lawrence.

Lo show è la seconda collaborazione tra Jason Segel e Apple Original dopo il film The Sky is Everywhere.

Jason Segel è noto soprattutto per il ruolo di Marshall Eriksen nella serie tv comedy How I Met Your Mother, e per le svariate partecipazioni a diverse commedie di Hollywood.

Sul piccolo schermo Segel ha lavorato recentemente alla serie tv Messaggi da Elsewhere, in onda su AMC.

In futuro potrebbero nascere altre collaborazioni con Apple TV, network con il quale Segel ha stretto un proficuo rapporto lavorativo negli ultimi anni.



