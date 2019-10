Jason Sudeikis sbarca su Apple TV+ con la serie Ted Lasso

L'attore Jason Sudeikis sarà l'allenatore di una squadra di calcio nella nuova comedy intitolata Ted Lasso, in arrivo sulla piattaforma streaming Apple TV+. Si tratta di un ritorno alle origini per Sudeikis che aveva già interpretato l'omonimo personaggio nel 2013 in alcuni video promozionali per NBC Sports.

Apple continua ad ampliare il proprio catalogo in vista del rilascio della propria piattaforma che si ritroverà a competere con rivali già presenti sul mercato come Netflix, Prime Video o l'imminente HBO Max. Dopo l'accordo siglato con Alfonso Cuarón, vincitore del premio Oscar come miglior regista per Roma (2018), e il clamoroso annuncio di Masters of the Air con Steven Spielberg, ecco arrivare la notizia delle collaborazione con Sudeikis (Come ammazzare il capo... e vivere felici) e del ritorno del suo personaggio ideato in collaborazione con Bill Lawrance.

La serie seguirà la storia di Ted Lasso, un uomo in piena difficoltà, che viene improvvisamente scelto per allenare una squadra di calcio inglese. La situazione si presenta immediatamente complicata dato che Lasso non ha mai avuto alcuna esperienza con le squadre di calcio.

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Vi ricordiamo infine che potete visionare i trailer delle serie Apple TV +, oltre all'inquietante teaser di Servant la serie di M. Night Shyamalan che sarà disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming del colosso della tecnologia.