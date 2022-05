Jason Woliner, regista di Borat 2, dirigerà una serie per Peacock: ecco cosa sappiamo!

Il regista di Borat 2, Jason Woliner, ha ricevuto un ordine diretto dalla NBCU, che lavora con Peacock, per una serie misteriosa che riprende la scia del film con Sacha Baron Cohen.

Non ci sono molti dettagli sul progetto, che Peacock ha definito "strabiliante". Secondo lo streamer questa serie "mescola realtà e finzione per raccontare una storia bizzarra e incredibile". In cabina di produzione ci sono i noti Seth Rogen ed Evan Goldberg insieme a Caviar, la società che si trova dietro al film Netflix Cheer e al noto Sound of Metal.

Woliner dirigerà e si occuperà della produzione della serie ancora senza titolo. Non è la prima volta che il regista si misura con un prodotto seriale. Per chi non lo sapesse, infatti, stiamo parlando di colui che ha diretto molti episodi di The Last Man on Earth e Nathan for You. Ma non solo, perché Woliner è stato anche showrunner e regista principale della commedia di Adult Swim Eagleheart e dirigerà lo show di Paramount+ Guru Nation.

"Non vediamo l'ora di lavorare con il famoso regista Jason Woliner, Seth Rogen, Evan Goldberg e i nostri partner di Lionsgate per questa serie davvero unica che avrà inizio con il tradimento e diventerà subito un viaggio epico, esilarante e ricco di azione", ha dichiarato Lisa Katz, presidente dei contenuti presso la NBCUniversal Television and Streaming.