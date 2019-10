Jay and Silent Bob Reboot: Melissa Benoist pubblica una foto da dietro le quinte del film

Manca pochissimo all'uscita del nuovo film di Kevin Smith: dopo aver visto un'esilarante citazione di Iron Man in Jay and Silent Bob Reboot, questa volta tocca a Melissa Benoist condividere una foto che ritrae un nuovo supereroe.

Se siete fan dei lavori del regista statunitense saprete già che ci stiamo riferendo a Chronic, avversario di Bluntman, interpretato da Van Kilmer, nel film reboot che i due protagonisti della storia stanno cercando di fermare. Ecco le parole dell'attrice di Supergirl: "Ho recitato in diversi ruoli sia buoni che cattivi per DC, ma diventare Chronic nel View Askewniverse? Stiamo scherzando? Non lo avrei mai creduto possibile, ma sono fiera di poter aggiungere questa parte alla lista!". In calce alla notizia potete vedere l'immagine che Melissa Benoist ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, in cui l'interprete di Kal-El abbraccia il suo futuro costume. Come sapete Kevin Smith è un grande appassionato di fumetti, tanto da dirigere quattro episodi di Supergirl. Oltre a Melisa Benoist troveremo un cast d'eccezione composto da Jason Mewes, Ben Affleck, Matt Damon, Shannon Elizabeth e Joe Manganiello.

Ricordiamo che il film verrà proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi a partire da oggi, 15 ottobre, in attesa di ulteriori informazioni riguardo un'eventuale uscita italiana vi lasciamo con il trailer di Jay and Silent Bob Reboot.