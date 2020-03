Il Jay Garrick di John Wesley Shipp potrebbe far ritorno in The Flash?

Dopo gli avvenimenti di Crisi sulle Terre Infinite, il mondo dell'Arrowverse ha subito enormi cambiamenti che hanno rivoluzionato la (super)normalità dei nostri eroi. Ma questo potrebbe significare anche che c'è la possibilità del ritorno di alcuni personaggi che credevamo ormai andati, ad esempio in The Flash?

La distruzione del Multiverso come lo conoscevamo prima della Crisi, e la creazione di un nuovo Multiverso con un'unica terra (Earth-Prime) che ospita tutti i protagonisti principali dell'Arrowverse (o più precisamente il CWverse) ha decisamente cambiato le carte in tavola per tutti gli show targati DC, tra cui anche The Flash.

Delle tali condizioni potrebbero dunque portare a dei risvolti inaspettati di varia natura, come magari la ricomparsa di un personaggio che non pensavamo di rivedere ancora...

Come fa notare anche il sito Comicbook, John Wesley Shipp, l'interprete di Henry Allen e il Flash di Terra-90 Jay Garrick, ha recentemente condiviso su Twitter un post che ha portato molti a chiedersi se non stesse in un qualche modo anticipando un suo ritorno nello show: l'attore ha condiviso delle tavole dal numero 750 di The Flash, una recente uscita che ristabiliva come canon nella continuity DC la storia di Jay Garrick e la Justice Society of America, accompagnandole con la caption "A propsito di diversi messaggi che ho ricevuto oggi".

Al post l'attore ha però aggiunto l'hashtag celebrativo degli 80 anni di Flash nei fumetti, #Flash80, quindi potrebbe anche non riferirsi a nulla più di quel possa sembrare, però... Quale sarà il contenuto dei messaggi menzionati? Magari un invito a tornare nello show di The CW?

Voi cosa ne pensate? Credete ci siano delle probabilità che Jay Garrick possa tornare nuovamente in The Flash? Fateci sapere nei commenti.