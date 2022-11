Jay Leno ricoverato dopo un incendio nel suo garage: non è in pericolo di vita

Come riportato da TMZ, domenica scorsa Jay Leno - popolare ex conduttore del Tonight Show - è rimasto coinvolto in un incendio scoppiato nel suo garage di Los Angeles riportando serie ustioni sul corpo che l'hanno obbligato al ricovero in ospedale. Lo showman ha già rassicurato sulle proprie condizioni confermando di non essere in pericolo di vita.

Domenica, infatti, Leno avrebbe dovuto partecipare a una conferenza finanziaria a Las Vegas, ma ha annullato l'evento a causa, come è stato riferito in un primo momento, di una grave emergenza medica. La natura delle sue ferite non era stata resa nota al momento, ma è stato poi rivelato che nel garage di Leno a Los Angeles è scoppiato un incendio a causa della benzina presente, che gli ha provocato gravi ferite al volto. Il conduttore è stato quindi portato al Grossman Burn Center, dove si trova attualmente, e ha annullato tutti gli impegni per il resto della settimana.

Leno ha poi confermato in una dichiarazione (via Variety), che potete leggere di seguito, che si sta riprendendo bene dalle ferite riportate: "Ho riportato gravi ustioni a causa di un incendio scoppiato per colpa della benzina. Sto bene. Ho solo bisogno di una o due settimane per rimettermi in piedi".

Leno è ha preso il posto di Johnny Carson come conduttore del Tonight Show della NBC, che ha condotto dal 1992 al 2009. Leno ha lasciato l'incarico per iniziare il proprio talk show di prima serata della NBC, The Jay Leno Show, mentre Conan O'Brien è subentrato come nuovo conduttore del Tonight Show. Entrambi i programmi hanno poi registrato bassi ascolti, portando alla famigerata decisione della NBC di reintegrare Leno come conduttore del Tonight Show nel marzo 2010 licenziando O'Brien. Leno è rimasto come conduttore per altri quattro anni e ha ufficialmente lasciato l'incarico il 6 febbraio 2014, quando è stato sostituito da Jimmy Fallon.

Oltre il Tonight Show, Leno ha lanciato la sua serie sulla CNBC Jay Leno's Garage nel 2015. Lo show è andato in onda per un totale di sette stagioni e 88 episodi finora. Jay Leno's Garage ha concluso la sua settima stagione alla fine dello scorso ottobre. A partire dal 2021, Leno è diventato anche il nuovo conduttore del revival di You Bet Your Life.

Data la sua nota passione per le auto storiche, Jay Leno ha spiegato perché non ha mai acquistato una Ferrari. Ricordiamo che il suo canale YouTube Jay Leno's Garage ha più di 3 milioni di iscritti.