Jay Leno si è rotto costole e clavicola in un incidente in moto: cancellato il suo show

Dopo aver subito un infortunio nel suo garage qualche mese fa, Jay Leno ha riportato diverse fratture in seguito a un incidente in moto. Le lesioni costringeranno l'ex-presentatore del Tonight Show a un lungo processo di recupero. Intanto la NBC avrebbe cancellato il suo ultimo show, intitolato Jay Leno's Garage e lanciato nel 2015.

Il comico ha rivelato l'ultimo incidente durante un'intervista al Las Vegas Review-Journal, dove ha raccontato di essere stato sbalzato dalla sua moto martedì 17 gennaio, riportando alcune gravi ferite, tra cui diverse ossa rotte.

"Quello è stato il primo incidente. Ok?", ha detto quando gli è stato chiesto delle ustioni riportate nell'incendio di un garage a novembre. "Poi, la settimana scorsa, sono stato sbalzato dalla mia moto. Ho una clavicola rotta, due costole rotte e due rotule incrinate".

Nonostante sia piuttosto malconcio, Leno ha dichiarato: "Ma sto bene! Sto lavorando. Lavorerò questo fine settimana". Come nel caso dell'incendio, anche in questo caso Leno stava lavorando su un veicolo d'epoca quando è avvenuto l'incidente. Questa volta, stava provando una moto Indian del 1940 quando ha notato un odore di perdita di gas.

"Così ho girato in una strada secondaria e ho attraversato un parcheggio e, a mia insaputa, un tizio aveva un cavo teso attraverso il parcheggio, ma senza bandiera appesa", ha raccontato il conduttore del talk show sempre al Review-Journal. "Quindi, sapete, non l'ho visto finché non è stato troppo tardi. Mi ha colpito e, boom, mi ha fatto cadere dalla moto".

Leno ha detto di aver cercato di mantenere un totale riserbo sull'ultimo incidente, scherzando: "Sai, dopo esserti ustionato, questo lo ottieni gratis. Dopo, sei come Harrison Ford, che si schianta con gli aerei. Devi solo tenere la testa bassa".

Ma le cattive notizie per Leno non si fermano qui. Come riportato dall'Hollywood Reporter, la CNBC avrebbe cancellato il reality show di Leno Jay Leno's Garage dopo sette stagioni. Se fosse vero, la cancellazione porrebbe fine alla trentennale collaborazione di Leno con la NBC, dove è stato un punto fermo da quando ha assunto la direzione del Tonight Show nel 1992.

Grande appassionato di motori, Jay Leno ha spiegato perché non ha mai acquistato una Ferrari.