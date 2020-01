Jayme Lawson rivela quando inizierà le riprese per The Batman di Matt Reeves

La giovane attrice interpreterà Bella, un personaggio originale, e a quanto pare la data di inizio delle riprese per The Batman si avvicina anche per lei. Lawson dichiara di essere emozionata di far parte del progetto.

Avevamo parlato del ruolo che Jamye Lawson interpreterà in The Batman e del fatto che, contrariamente alle prime ipotesi, l'attrice non avrà la parte della figlia di Jim Gordon, commissario di Gotham, e non sarà quindi la Batgirl conosciuta nei fumetti di Batman.

Durante un evento Lawson è stata intervistata da Collider e ha avuto modo di commentare l'inizio delle riprese del film: "Non abbiamo ancora iniziato veramente. Al momento ci stiamo preparando ad iniziare nel giro di un paio di settimane "

L'attrice ha poi affermato di essere molto emozionata all'idea di unirsi al resto del cast e di iniziare a collaborare con loro.

Jamye Lawson è un'attrice esordiente, l'unica grande produzione a cui ha partecipato è Farwell Amor, film che uscirà quest'anno, e che tratta la storia di una famiglia angolana riunita dopo diciassette anni di lontananza. Attualmente il film è in fase di post-produzione, ciò significa che l'attrice avrà la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla nuova trasposizione dell'uomo pipistrello.

Nel frattempo sono usciti nuovi dettagli su The Batman con Robert Pattinson. La pellicola dovrebbe arrivare nei cinema il 21 giugno 2021.