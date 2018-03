Jayne Atkinson di The Walking Dead ci dà qualche suggerimento sulla storia di Georgie

Da quando è apparsa, interpretata dain, tutti i fan si sono interrogati sulla sua storia e sulle sue origini. Ora grazie ad un'intervista l'attrice ci svela qualcosa in più sul personaggio.

Se avete visto le ultime puntate di The Walking Dead avrete sicuramente notato l'entrata in scena di Georgie, il misterioso nuovo personaggio interpretato dall'attrice Jayne Atkinson. Georgie fa parte di una comunità ancora sconosciuta per i fan, e si è presentata al pubblico offrendo alla Maggie interpretata da Lauren Cohan "la chiave per il futuro". Nonostante non si sappia ancora nulla su questa fantomatica "chiave", la Atkinson ha dato qualche criptica informazione sul suo personaggio in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Comic Book.

Jayne Atkinson, conosciuta principalmente per il suo coinvolgimento nella serie TV House of Cards, ha affermato di non gradire molto i film e gli show dove sono presenti violenza e omicidi, evitando di recitarci: una caratteristica che condividerebbe con il personaggio interpretato in The Walking Dead, che per qualche misterioso motivo a noi ancora sconosciuto pare essere riuscito ad evitare tutta la violenza e gli scontri che hanno avuto luogo nel mondo dello show, e che presto potrebbe dilagare in altre regioni.

Queste dichiarazioni allontanerebbero ancora di più la somiglianza di Georgie con Pamela Mitton, personaggio del fumetto a cui è stata accostata fin da subito data la sua somiglianza con l'attrice.