Per Jeaffrey Dean Morgan quello di Negan non è un cammino di redenzione

La decima stagione di The Walking Dead presenterà sicuramente dei risvolti interessanti per Negan, che andrà sicuramente incontro ad un'evoluzione dopo gli eventi che l'hanno visto protagonista durante la passata stagione dello show.

Ma il Negan che, da prigioniero degli alexandriani, arriva addirittura a salvare eroicamente la vita a Judith è veramente un personaggio che si avvia a smettere i panni del villain? Jeaffrey Dean Morgan si è voluto raccomandare di andarci piano con le previsioni.

"Penso che alcune cose siano cambiate per Negan. Persone come Judith hanno tirato fuori qualcosa da lui, come gli spettatori hanno visto, ma Negan è comunque Negan. Avrà comunque sempre la sua lingua tagliente. Probabilmente non sfascerà più teste con Lucille, ma sicuramente potrà inchiodarti con le sue parole. Le persone vogliono parlare di un arco di redenzione, ma non so se si tratti di questo, perché Negan resta Negan. Staremo a vedere cosa succederà" ha dichiarato l'attore, rimanendo piuttosto cauto sulla questione.

La decima stagione di The Walking Dead non è stata facilissima da girare per via di alcuni ostacoli di tipo ambientale, come raccontato dalla showrunner Angela Kang. La produttrice Gale Anne Hurd ha invece dichiarato di sperare in un finale positivo per la serie.