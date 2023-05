Jeff Bridges aggiorna sulle sue condizioni di salute: 'Il tumore si è ridotto tantissimo'

Nel corso del 2020, in piena pandemia, Jeff Bridges annunciò di avere un cancro maligno ma il suo atteggiamento fin da subito è sempre stato ottimista. Dopo aver costantemente aggiornato il pubblico sulle sue condizioni, l'attore Premio Oscar era tornato al lavoro dopo un netto miglioramento, e adesso il suo cancro si è ridotto notevolmente.

La convalescenza non è stata facile, dato che Bridges ha contratto anche il COVID proprio mentre stava effettuando le sessioni di chemioterapia. Fortunatamente, tutto è andato per il verso giusto e l'attore ha annunciato che il cancro era in remissione qualche tempo dopo. In un nuovo aggiornamento, Bridges ha dichiarato che adesso le dimensioni della massa maligna si sono ridotte notevolmente.

Bridges ha parlato della sua salute con AARP. Ha ricordato i primi giorni del 2020, prima che il suo nuovo show The Old Man andasse in pausa per la pandemia, e di come stesse "eseguendo quelle scene d'azione per il primo episodio" ignaro del fatto che "di avere un tumore di 20 per 30 centimetri nel mio corpo".

Fortunatamente, la massa non ha più quelle dimensione con Bridges che ha dichiarato che adesso si è ridotto "alle dimensioni di una biglia".

Il recupero dal COVID è stato molto difficile, a causa dei trattamenti che stava facendo per il cancro. "Non avevo un sistema immunitario per combatterlo. La chemioterapia l'aveva spazzato via, il che ha reso le cose molto, molto difficili", ha ricordato. "Per me il cancro non era nulla in confronto al Covid".

Poi ha continuato: "Non riuscivo a capire come si potesse combattere. Così ho combattuto arrendendomi, il che non significa arrendersi", ha detto Bridges. "Quello che ho provato in quel momento è stato l'amore. L'amore è stato certamente amplificato per me durante questo periodo. Non solo dalle persone che mi circondavano, ma anche dall'amore che avevo nel mio cuore per loro. Quindi quello che ho fatto è stato più che altro un arrendersi all'amore, capite?".