Jeff Goldblum, dichiarazioni d'amore a The Mandalorian. Cosa bolle in pentola?

Jeff Goldblum non ha bisogno di presentazioni, ormai affascina il pubblico da decenni sia che si tratti di film molto ambiziosi come The Fly o di blockbuster più commerciali come Jurassic Park. Ora l'attore ha pubblicamente espresso il suo amore per The Mandalorian e in molti si domandano cosa questo possa significare.

L'attore ha poi espresso la sua voglia di tornare a collaborare con Taika Waititi, regista che lo ha già diretto in Thor: Ragnarok rivelando di avere già qualche progetto in mente.

"Sono un fan di questa serie! Sono un fan, ovviamente, di Taika Waititi. Lo adoro, l'ho sempre fatto prima ancora di lavorare con lui, e forse faremo qualcosa di nuovo insieme", ha rivelato Goldblum di recente su The Mandalorian. "Abbiamo discusso sul fare qualcosa di totalmente nuovo che deve per il momento restare segreto, ma farei qualsiasi cosa con lui, certo. E Disney Plus è un bel gruppo di persone con cui collaborare. Sono una famiglia meravigliosa, tanto intelligente e sono molto dolci e gentili".

Dato che Waititi sta attualmente sviluppando un nuovo film di Star Wars, i fan non possono fare a meno di ipotizzare e Goldblum potrebbe dirigersi verso la galassia molto, molto lontana e forse entrare a far parte dell'universo creato da George Lucas. Tra l'altro in molti sapranno che il regista è anche la voce originale di i IG-11 in The Mandalorian. Goldblum potrebbe probabilmente apparire nella serie anche lui in veste di doppiatore. Inoltre è plausibile pensare anche che l'attore tornerà a vestire i panni del Gran Maestro in Thor: Love and Thunder. In attesa di scoprire cosa accadrà date un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di The Mandalorian.