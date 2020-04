Jeff Goldblum inaugura l'appuntamento con Disney leggendo Pinocchio sui social

Disney ha pubblicato un video nel quale Jeff Goldblum legge la storia di Pinocchio da 365 Bedtime Stories, inaugurando un appuntamento con le star sui social disneyani, impegnate ad intrattenere con delle storie note al grande pubblico. Mentre Goldblum è impegnato a leggere la storia di Pinocchio i suoi figli e il suo cane gli fanno compagnia.

Come un vero e proprio appuntamento seriale, Jeff Goldblum è protagonista di questa prima puntata, nella quale intrattiene gli utenti facendo le voci dei personaggi della storia e interagendo con gli spettatori, rispondendo anche alle domande. In questi giorni di quarantena Disney ha pubblicato moltissimi contenuti sui suoi canali social per i genitori. L'appuntamento con Jeff Goldblum dovrebbe trattarsi del primo di una serie di appuntamenti di letture organizzati da Disney.

Ispirandosi anche al mondo disneyano le persone in questi giorni gli utenti sul web hanno cercato di occupare il tempo e di rendere maggiormente spensierato questo periodo di isolamento.



Una crisi che ha colpito anche i parchi Disney, che sono stati chiusi in seguito all'emergenza legata al Coronavirus. Nonostante inizialmente si fosse prospettato che proprio in questi giorni i parchi potessero essere riaperti, il perpetrarsi della pandemia ha generato un'estensione della chiusura temporanea delle attrazioni.

Chi si chiede se Disney perderà miliardi di dollari in seguito a questa improvvisa chiusura dei parchi a tema.

Per il momento i parchi a tema rimarranno chiusi a tempo indefinito e si attendono ulteriori comunicazioni nelle prossime settimane.