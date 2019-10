Jeff Goldblum rivela quale dei suoi film esplorerebbe nello show targato Disney+

In attesa di poter godere del primo episodio della docu-serie Disney+ The World According to Jeff Goldblum, dove l'icona cinematografica vista in Jurassic Park e La Mosca condurrà delle ricerche sulle "cose che lo affascinano di più", Cineblend ha voluto chiedere all'attore quale dei suoi film vorrebbe esplorare nella serie.

In risposta, il mitico Goldblum ha dichiarato: "Sai, Isle of Dog era davvero interessante. La cultura giapponese. Andrei direttamente lì, mi lascerei cadere in quell'Isola ed esplorerei il mondo dei cani. Come trattiamo generalmente tutte le creature del pianeta. Quanto siamo crudeli nei confronti degli animali? Ma anche The Mountain, in merito a lobotomia e salute mentale, il modo in cui l'affrontiamo. Mi piacerebbe molto approfondire questo argomento in relazione alla storia americana, a come spesso andiamo in tilt a causa di un profondo narcisismo o per guasti alla catena di montaggio. E poi Jurassic Park, ovviamente! Oooh, c'è molta scienza lì dentro, anche di fantasia, ma si affronta comunque la genetica. Mi piacerebbe saperne di più".



Questa docu-serie non sarà solamente narrata dalla star di Jurassic Park e La Mosca, ma come anticipa il filmato seguirà molti degli argomenti che più affascinano il carismatico attore: dai tatuaggi e le sneakers ai gelati e la gioielleria con un tono che lo stesso Goldblum non vuole assolutamente definire "didattico".

The World According to Jeff Goldblum sarà composto da dodici episodi (la durata non è ancora stata rivelata) e debutterà su Disney+ il 12 novembre insieme al lancio ufficiale della piattaforma. Al momento gli unici paesi confermati per quella data sono Stati Uniti, Canada e Olanda, mentre non abbiamo ancora notizie sull'arrivo del servizio in Italia.