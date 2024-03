Jeff Goldblum scatena il Kaos su Netflix, l'esilarante trailer della serie dark comedy

Il primo first look della serie dark comedy fantastica di Netflix, Kaos, mostra un Jeff Goldblum in versione Zeus, in uno show ambientato in un mondo in cui gli antichi dei greci non sono così antichi. La star de La mosca e Jurassic Park guida un ricco cast in quella che si preannuncia come una delle serie più interessanti del 2024.

Nelle prime immagini del video, Kaos svela che le cose stanno per precipitare per l'umanità, proprio in virtù delle parole di Zeus che definisce quello stesso giorno come un giorno 'sacro' prima che scoppi l'inferno.

Indossando una tuta Adidas insolita per una divinità, Jeff Goldblum è l'autentico mattatore di una serie che potrebbe ergersi a nuova passione degli abbonati Netflix. Ad accompagnare Goldblum nella serie ci saranno Janet McTeer, David Thewlis, Killian Scott, Cliff Curtis, Debi Mazar nel ruolo di Medusa, Nabhaan Rizwan e Stanley Townsend.

Zeus dovrà decidere se porre fine all'umanità dopo aver compreso che potrebbe non essere così immortale come pensava. La serie si concentrerà sulla contrapposizione tra il leader delle divinità greche e i mortali, in particolare sei individui che si stanno preparando a rovesciare la leadership dei loro governanti.



Inizialmente, la produzione aveva scelto Hugh Grant nel ruolo di Zeus ma alla fine l'attore inglese è stato sostituito da Goldblum nel luglio del 2022, appena un mese dopo l'annuncio della presenza della star di Notting Hill nello show.

