Jeff Pierre si aggiunge al cast di Walker, Texas Ranger

Continuano le notizie riguardo il cast del reboot della famosa serie con protagonista Chuck Norris: dopo l'aggiunta di Coby Bell in Walker, Texas Ranger, adesso scopriamo che negli episodi dello show di The CW sarà presente anche Jeff Pierre.

L'attore, conosciuto per aver interpretato il principe Naveen nelle puntate di "Once Upon a Time", sarà il volto di Trey Barnett, compagno di Micki, collega di Walker. Trey è un medico dell'esercito americano, tornato da poco a casa dopo una missione all'estero, nonostante la sua stabile relazione con Micki, troverà difficile riprendere la sua vita da civile.

Nel corso degli episodi dello show seguiremo le vicende di Cordell Walker, personaggio impersonato da Jared Padalecki, poliziotto che ritorna a casa dopo un incarico sotto copertura durato due anni. Veodovo e padre di due figli, dovrà tentare di ricreare un rapporto con loro, nel frattempo però, accompagnato dalla partner Micki, ranger con il volto di Lindsey Morgan, dovrà fare luce su una serie di crimini nella sua cittadina, mentre inizia a pensare che la morte di sua moglie non sia stata accidentale.

La serie Walker, Texas Ranger prodotta da The CW non ha ancora una data di uscita, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche notizia in più sulla storia del celebre Ranger.