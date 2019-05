I Jefferson: Marla Gibbs appare a sorpresa nella performance revival

Se si dovesse scegliere il momento clou dell'ultima performance live revival de I Jefferson, la scelta ricadrebbe sicuramente sull'apparizione a sorpresa di Marla Gibbs nel ruolo della domestica Florence. Un'apparizione inaspettata che ha lasciato positivamente sorpresi gli spettatori, visto che Florence è un personaggio iconico dello show.

Marla Gibbs, 87 anni, non è stata inserita nel cast del Live in Front of a Studio Audience, l'omaggio di Jimmy Kimmel a due serie tv storiche come Arcibaldo (All in the family) e I Jefferson.

Nel ruolo avrebbe infatti dovuto recitare la star di Anarchia, Justina Machado. Ma quando Louise, interpretata da Wanda Sykes, ha aperto la porta per accogliere Florence Johnston si è trovata di fronte proprio Marla Gibbs, storica interprete dello show.

L'attrice ha interpretato il personaggio dal 1975 fino al termine della serie, per ben undici stagioni.



Jackée Harry, che ha interpretato Diane nella performance e ha twittato entusiasta:"Un sogno che non avrei mai pensato di realizzare, si stava avverando!".

Live in Front of a Studio Audience ha ricreato due delle sit-com più amate di sempre in una performance live di una sola notte con un cast ricco di star, composto da Jamie Foxx, Kerry Washington, Will Ferrell, Woody Harrelson e Marisa Tomei.

I momenti salienti prevedevano, tra gli altri, anche le apparizioni di Jamie Foxx e la performance di Jennifer Hudson, che ha cantato la colonna sonora de I Jefferson.

Recentemente Jamie Foxx in Robin Hood di Otto Bathurst ha interpretato Little John, al fianco di Taron Egerton.

ABC ha rinnovato il live di Kimmel per altri tre anni, confermando la fiducia al popolare showman.