Jefferson sta male nel nuovo trailer di Black Lightning

Il ritorno di Black Lightning è imminente: la terza stagione della serie esordirà su The CW il prossimo 7 ottobre, in tempo per far sì che anche i suoi protagonisti siano coinvolti nel crossover Crisi sulle Terre Infinite. Un'ultima anticipazione di ciò che vedremo nella prossima stagione ci è stata data dal trailer appena rilasciato.

Nel breve filmato della durata di un minuto vediamo un intenso Cress Williams riprendere ancora una volta i panni di Fulmine Nero e soffrire tremendamente per la lontananza dalla sua famiglia: come sappiamo, infatti, i familiari di Jefferson Pierce hanno intrapreso strade diverse in vista della guerra con i Markoviani, lasciando il nostro protagonista in uno stato di agitazione abbastanza evidente.

Nel trailer vediamo quindi un Jefferson ancora rinchiuso lamentarsi, dimenarsi, addirittura arrivare a star male fisicamente: un'intensità che ci lascia prevedere una stagione non facile per il personaggio di Williams. Impressioni confermate dallo stesso attore: "Per Jefferson si tratta di tenere al sicuro la sua famiglia nonostante il conflitto. Lui avrebbe voluto che i suoi familiari ne restassero fuori. Per cui è entrato in questo stato d'animo perennemente teso al sacrificio allo scopo di mantenere al sicuro le sue figlie. Il sacrificio è ciò che più di ogni altra cosa lo muove all'inizio di questa stagione. E gli genera un bel po' di rabbia".

Cress Williams ha anche parlato dell'impatto che la guerra con Markovia avrà sulla serie e sui personaggi, impatto che possiamo ben intuire dalle scene mostrateci dall'extended trailer rilasciato alcuni giorni fa.