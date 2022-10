Jeffrey Dahmer: cosa c'è di vero nella storia delle polaroid viste nella serie Netflix?

La serie dei record di Netflix The Jeffrey Dahmer Story racconta in forma romanzata ma estremamente veritiera la terribile vicenda degli omicidi del cosiddetto 'Cannibale di Milwaukee', ma come sempre in questi casi il pubblico si domanda cosa ci sia di vero e cosa sia frutto di fantasia.

In particolare, ad aver attirato la curiosità degli spettatori è l'assurda storia di Konerak Sinthasomphone, la vittima più giovane (appena quattordicenne) della follia omicida del serial killer, e soprattutto la collezione di truculente polaroid di Jeffrey Dahmer che il protagonista della serie tv colleziona per ricordare le persone che ha ucciso: ebbene, possiamo assicurarvi che le polaroid non sono frutto della fantasia degli autori, né tanto meno lo è la vicenda della morte di Sinthasomphone, per quanto incredibile possa sembrare. Ed è proprio intorno al suo nome che le polaroid di Dahmer assumono un'importanza tanto fondamentale quanto drammatica e parodistica.

Nell'episodio 2 di The Jeffrey Dahmer Story, ci viene detto che il quattordicenne Konerak Sinthasomphone riuscì quasi a scappare dalle grinfie del serial killer e, nonostante fosse stato pesantemente drogato all'interno dell'appartamento di Dahmer, fu comunque in grado di scendere fino alla strada prima di rimanere in uno stato di semi-incoscienza sulla soglia del portone della palazzina. Tutta questa sequenza, in tutta la tragica assurdità raccontata dalla serie, è accaduta davvero: le famose polaroid di Jeffrey Dahmer vennero utilizzate dal serial killer per convincere gli agenti di polizia che Sinthasomphone fosse il suo fidanzato, e una volta esaminate le foto gli agenti di pattuglia si convinsero della relazione (in realtà una scusa campata per aria e inventata su due piedi dal serial killer per giustificare cosa ci facesse il ragazzino nella sua abitazione e in quelle condizioni) e semplicemente riconsegnarono il quattordicenne a Dahmer: ricondotto nell'appartamento, Sinthasomphone venne ucciso circa un'ora dopo che la polizia lo aveva riaffidato a Dahmer.

Nel 1991, quando Tracy Edwards, come raffigurato nell'episodio 1 di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, riuscì a fuggire dall'appartamento del serial killer, la polizia scoprì 84 foto delle vittime di Dahmer nel cassetto del suo comodino. Queste Polaroid, che sono state quasi tutte scattate nell'appartamento, raffiguravano le sue vittime sia da vive che da morte, con parti del corpo smembrate o addirittura usati per gli atti di necrofilia del serial killer.

La ricostruzione della serie tv di Netflix ha sconvolto anche le vere vittime di Jeffrey Dahmer, che hanno apertamente protestato contro lo show in queste settimane.