Jeffrey Dahmer, Evan Peters svela:'Ecco l'unica regola di Ryan Murphy per la serie'

Evan Peters è tornato a lavorare con Ryan Murphy, dopo il lungo sodalizio instaurato per American Horror Story. L'attore nella prossima serie Netflix interpreterà il serial killer Jeffrey Dahmer, noto come il Mostro di Milwaukee. Peters ha raccontato un dettaglio di Murphy, l'unica regola che doveva essere rispettata.

"Avevamo solo una regola fondamentale che ci era stata data da Ryan: non avremmo mai raccontato la storia dal punto di vista di Dahmer. Grazie a questa decisione, il pubblico non simpatizza con lui e non entra nella sua situazione. Lo guardi più dall'esterno" ha dichiarato Peters.



L'attore ricorda l'importanza e il rispetto nei confronti delle vittime, e non simpatizzare con l'assassino, nonostante sia lui il protagonista dello show.

Ecco il motivo di questa scelta da parte del creatore - ecco un nostro profilo di Ryan Murphy - nella creazione della serie.



E Peters è assolutamente d'accordo:"Era importante essere rispettosi delle vittime, delle famiglie delle vittime. Cercare di raccontare la storia del modo più autentico possibile. Devi mantenere dei determinati punti della trama perché ha fatto quelle cose ma non devi abbellirle. Lo capiamo, non abbiamo bisogno di vederlo più e più volte".



Ecco il primo video di Evan Peters nel ruolo di Jeffrey Dahmer, il serial killer protagonista della nuova serie tv Netflix.

Nel cast anche Richard Jenkins, Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown e Colin Ford.