Jeffrey Dahmer, il film del 2017 riscoperto dai fan Netflix dopo la serie TV

Prima della serie Netflix che ha spopolato in ogni angolo del globo, la figura di Jeffrey Dahmer aveva già stuzzicato l'attenzione dell'industria cinematografica. Le pellicole sono passate in sordina, eppure dopo Monster: The Jeffrey Dahmer Story, i film sul cannibale di Milwaukee hanno vissuto un momento di splendore, tra cui My Friend Dahmer.

Il film con protagonista Ross Lynch ( prima che questo trovasse le luci della ribalta nel ruolo di Harvey in Le terrificanti avventure di Sabrina) approfondisce l'infanzia di quello che diventerà uno dei serial killer più efferati nella storia del cinema fino al suo "debutto" come cannibale raccontato attraverso gli occhi dell'amico John Backderf, interpretato da Alex Wolff. My Friend Dahmer, questo è il titolo, è tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Backderf, ed è schizzato ai primi posti della classifica Netflix UK a distanza di sei anni dall'uscita.

Il merito è chiaramente di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, serie da record aver raggiunto il miliardo di ore visualizzate che ha fatto riscoprire la furia omicida di Dahmer e il fardello di solitudine che portava con sé fin da bambino arrivato sul piccolo schermo con Evan Peters e firmato dal maestro del thriller Ryan Murphy. Malgrado le polemiche da parte delle famiglie delle vittime su Dahmer , il successo della serie TV non è stato oscurato e Monster ha ottenuto il rinnovo per altre stagioni con protagonisti storici serial killer che hanno terrorizzato l'America.