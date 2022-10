Jeffrey Dahmer non vale True Detective e Dexter: la top10 delle serie tv su serial killer

I numeri di Jeffrey Dahmer su Netflix parlano della seconda serie tv in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma di streaming on demand, ma per quanto riguarda la qualità e l'apprezzamento dimostrato dagli utenti?

Ebbene, un nuovo studio di Bonusinsider ha svelato la top10 delle migliori serie tv thriller di tutti i tempi in base ai voti degli utenti del noto portale IMDb: nella lista, che prende in considerazione solo gli spettacoli sui serial killer - comunque basate sulla caccia agli assassini seriali - che abbiano ricevuto almeno 20mila votazioni, Jeffrey Dahmer si è posizionato decimo, nemmeno il miglior risultato del 2022, che invece spetta alla nuova serie tv di Apple TV+ Black Bird, uscito negli scorsi mesi.

Al primo posto, non con il voto più alto ma con un maggior numero di votazioni da parte degli utenti, la famosa serie tv Dexter, seguita dall'acclamato dramma crime di HBO True Detective, col voto più alto in assoluto. Al terzo posto Mindhunter di Netflix, col numero di votazioni più basso del podio (evidentemente i risultati dello show di David Fincher sono destinati ad essere condannati dal suo esiguo pubblico). Nella classifica spazio anche ad altre due serie molto amate come You e Hannibal, ma anche a The Following e The Alienist. Nell'immagine in basso potete vedere la tabella realizzata da Bonusinsider.

Che cosa ne pensate? Conoscete o avete visto tutte le serie della top10? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti, scoprite la nuova serie di Ryan Murphy che ha soffiato il primo posto a Jeffrey Dahmer nella classifica di Netflix.