Jeffrey Dahmer, che numeri per lo show Netflix! Superato il primato di House of the Dragon

Lo show con protagonista Evan Peters continua a far registrare cifre da capogiro e non sembra intenzionato a fermarsi. Pochi giorni fa vi avevamo parlato dell'incredibile record di Jeffrey Dahmer, che è diventata la seconda serie più vista di sempre su Netflix, mentre oggi vi parliamo di un altro primato.

Grazie all'ultima serie di dati settimanali fornita da Parrot Analytics, che esamina i migliori spettacoli di breakout della settimana, possiamo vedere che dopo sei settimane al primo posto "House of the Dragon" della HBO è stato superato dallo show di Ryan Murphy. I breakout show sono le serie più richieste e che sono state presentate in anteprima negli ultimi 100 giorni, mentre i dati di Parrot Analytics tengono conto della ricerca dei consumatori, dello streaming, dei download e perfino dei social media.

Durante la settimana precedente, Monster: The Jeffrey Dahmer Story è andato molto vicino al sorpasso di House of the Dragon, ma questa settimana la domanda di Monster ha superato lo spinoff di GoT con un margine sostanziale. Con 61 volte la domanda media delle serie, la domanda per lo spettacolo è aumentata del 22% rispetto alla scorsa settimana. Il picco è stato raggiunto il 4 ottobre, due settimane dopo il rilascio del 21 settembre su Netflix, dimostrando come la serie non sia stata solo un successo immediato, ma sia stata anche in grado di far crescere il suo pubblico con il passere del tempo.