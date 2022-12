Jeffrey Dean Morgan, inizia ufficialmente la sua avventura con The Boys: 'Sono pronto!'

Jeffrey Dean Morgan è entrato a far parte del cast di The Boys 4 e così si sta preparando per fare ufficialmente il suo debutto nello show Amazon Prime dopo aver momentaneamente appeso al chiodo i panni di Negan di The Walking Dead.

Sebbene non è ancora chiaro quale ruolo ricoprirà in The Boys 4, l'attore con una foto rilasciata su Instagram in cui mostra il copione della serie con una grande tazza di caffè poggiata su una staccionata, ha ammesso di non essere poi così pronto ad entrare a far parte di una produzione così tanto folle e straordinaria.

Nella didascalia del post si legge: "Oh OhOh The Boys. Spero che siate pronti per me… Perché io sono assolutamente pronto per voi! Memorizzare mentre percorro la linea di recinzione. Una giornata dannatamente bella... almeno finché non trovo la recinzione rotta".

L'uscita di The Boys 4 è ancora lontana, ma visto quanto accaduto nella precedente stagione e soprattutto le succose aggiunte al cast come quella di Jeffrey Dean Morgan, l'hype dei fan è veramente alle stelle. Siete curiosi di scoprire come proseguirà la lotta tra i Ragazzi e i Supe? Diteci cosa vi aspettate da questi nuovi episodi nella sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.