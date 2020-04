Jeffrey Dean Morgan e la moglie Hilarie Burton in un nuovo talk show targato AMC

The Walking Dead è attualmente in pausa obbligata a causa del lockdown americano dovuto all'epidemia di Coronavirus, ma i progetti della AMC continuano a formarmi tra videoconferenze e meeting a distanza tra produttori e creativi, e tra i prossimi show in arrivo uno vedrà protagonista Jeffrey Dean Morgan, l'amatissimo Negan.

Intitolata Friday Night in with The Morgans, si tratta di nuovo talk show che vede protagonisti Jeffrey Dean Morgan e la moglie Hilarie Burton Morgan. Il format sarà girato nella fattoria della coppia, nello stato di New York. Lo show sarà presentato in anteprima il prossimo 17 aprile alle 22:00 su AMC. Ma cosa andranno a fare i due noti attori e coniugi un talk show ambientato nella loro fattoria?



Ebbene, lo spettacolo consiste nel vedere Jeffrey Dean Morgan ed Hilarie Burton in contatto con i loro celebri amici attraverso i video streaming, parlando di diversi aspetti della loro vita attuale, in quarantena obbligata. La serie si focalizzerà comunque su storie principalmente positive, nel tentativo di regalare mezz'ora a settimana di passatempo e gioia ai telespettatori.



Morgan e la Burton hanno dichiarato al riguardo: "Facciamo parte della grande famiglia AMC ormai da molto tempo e siamo onorati di creare questo spazio confortevole insieme a loro. Dalla nostra casa qui a Mischief Farm, non vediamo l'ora di far luce su tutti coloro che stanno facendo del bene nel mondo, unendoci via streaming con i vecchi amici e connettendoci con la fantastica fanbase con cui abbiamo legato molto negli ultimi anni".