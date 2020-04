Jeffrey Dean Morgan, il suo nuovo show ha avuto origine da The Walking Dead: ecco perchè

Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato il nuovo talk show con Jeffrey Dean Morgan e la moglie Hilarie Burton, intitolato Friday Night In With the Morgans e che verrà trasmesso da AMC, la stessa emittente di The Walking Dead, dove l'attore interpreta il famigerato Negan.

Ebbene, l'attore ha spiegato che l'idea per questo programma gli è venuta proprio grazie alla serie post-apocalittica, o meglio grazie a Talking Dead l'aftershow in cui si discutono gli eventi della serie e dove vengono ospitati autori, membri del cast e via dicendo, offrendo agli spettatori diverse curiosità e retroscena. A causa del Coronavirus, che ha portato all'interruzione di The Walking Dead, anche l'aftershow ha dovuto fare i conti con le nuove misure restrittive e così è stata mandato in onda un episodio speciale in cui ospiti e conduttore si sono presentati in video chat.



Morgan, che insieme alla moglie progettava di fare uno show (senza però avere un'idea precisa di quale tipo), ha spiegato a TV Insider che l'ispirazione gli è venuta partecipando all'episodio di Talking Dead, incuriosito dallo stile adottato. Inoltre, l'attore ha raccontato: "mi sono reso conto che forse c'era qualcosa che potevamo fare per vedere come stanno i nostri amici, che ovviamente non possiamo vedere in questo periodo". L'idea, infatti, è quella di un programma dai toni positivi e che magari porteranno un po' di serenità negli spettatori. "Volevamo creare un luogo sicuro", ha spiegato Hilarie Burton, che poi ha aggiunto: "è un modo utile di impiegare le nostre energie".



