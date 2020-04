Jeffrey Dean Morgan scherza con i fan: 'leggerò il finale di The Walking Dead 10 in live'

La showrunner Angela Kang ha rivelato che il finale di The Walking Dead 10 chiarirà i rapporti tra Negan e gli altri protagonisti, ma al momento non sappiamo ancora quando potrà essere tramesso l'episodio. Sempre pronto a scherzare con i fan, l'interprete del personaggio Jeffrey Dean Morgan ha commentato la questione su Twitter.

Quando un utente gli ha chiesto se avrebbe letto la sceneggiatura della puntata come "storia della buonanotte" per i tanti spettatori in attesa di scoprire come si concluderà la stagione, l'attore ha infatti risposto ridendo: "Certo. Riunirò l'intero cast in un gruppo di FaceTime!"

Intitolato in originale "A Certain Doom", l'episodio 10x16 dovrà fare chiarezza anche sui rapporti tra Negan e molti degli altri protagonisti, dopo che il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan è stato liberato da Carol (Melissa McBride) e incaricato di uccidere Alpha (Samantha Morton), leader dei Sussurratori. Come saprete, infatti Negan ha tentato senza successo di impedire l'attacco che ha devastato Hilltop, ma in appena tre giorni è riuscito a infiltrarsi tra il gruppo e uccidere Alpha.

In attesa di sapere quando potrà finalmente andare in onda il season finale, qui potete trovare nostra recensione di The Walking Dead 10x15, il pre-finale trasmesso lo scorso 5 aprile. Vi ricordiamo inoltre che Morgan parteciperà ad un nuovo talk show targato AMC.