Jeffrey Dean Morgan è seccato di non avere scene con Melissa McBride in The Walking Dead

Jeffrey Dean Morgan, star di The Walking Dead, ha rivelato che uno degli elementi che lo turbano nello show è il non aver avuto scene in compagnia della collega Melissa McBride, che interpreta Carol.

Il suo Negan, infatti, ha trascorso in prigione quasi tutta la nona stagione, dopo essere stato sconfitto da Rick Grimes (Andrew Lincoln). Dopo la fuga, avvenuta quest'anno, il personaggio è entrato in contatto con Alpha (Samantha Morton) e i Sussurratori e chissà se incrocerà il proprio percorso con quello di Carol.



Morgan ci spera, come ha fatto capire su Twitter, quando una fan gli ha chiesto se in futuro lavorerà con McBride. "Non ricordo. Quest'anno, ho visto Melissa McBride una volta, nel parcheggio", ha scritto l'attore nel tweet che trovate in calce alla notizia. "Non sono mai stato abbastanza fortunato per condividere lo schermo con lei... è una grossa seccatura per me".

In un messaggio successivo, Morgan ha anche specificato che "tutti vogliono lavorare con Melissa. Io più di tutti." e di aver espresso la sua volontà con i vertici AMC già negli scorsi anni.

Vi piacerebbe vedere interagire Negan e Carol?



Inoltre, Morgan continua a sperare in un film su Negan, magari un prequel in cui raccontare le origini del suo personaggio, come i volumi di Here's Negan, scritti dal creatore di TWD, Robert Kirkman.

In questi giorni, è emersa anche una foto che farà piacere ai fan di lunga data, poiché mostra come è cambiato il cast di The Walking Dead in dieci anni.

Lo show targato AMC torna il 23 febbraio.