Jeffrey Dean Morgan, la star di The Walking Dead celebra l'anniversario con la moglie

Mentre continua la produzione della stagione 11 The Walking Dead, la star della serie AMC Jeffrey Dean Morgan, con un post sui social, ha voluto celebrare il dodicesimo anniversario di matrimonio con sua moglie Hilarie Burton.

L'attore ha rivelato quanto per la loro unione siano stati fondamentali Jensen Ackles e Danneel Ackles che hanno organizzato loro un appuntamento al buio.

"12 anni fa ... ho incontrato questa donna. Appuntamento al buio. [Jensen Ackles] sapeva di conoscere la ragazza giusta per me. Sono stato con lei da quella notte. In effetti ... due bambini dopo ... uno di 11 ( fate bene i calcoli). Dopo tempo ci siamo sposati ... e non avrei mai potuto immaginare questo tipo di felicità. Le avventure sono state tante ... e ne sto pianificando di nuove mentre scrivo. Grazie Jensen e Danneel per aver permesso tutto questo ... e grazie [Hilarie Burton Morgan] di tutto. Buon giorno Timmy Nolan!! [...] Adoro tutto di te signora Morgan".

Hilaria Burton ha risposto con: "Dodici anni fa oggi, [Jensen Ackles] e [Danneel Ackles] mi hanno fatto andare ad un appuntamento al buio. Il caldo asfissiante [Jeffrey Dean Morgan] si è presentato ed era finita. Siamo come bambini pazzi, abbiamo dato alla luce due doppelgänger, nonostante i capelli grigi siamo ancora totalmente inappropriati ... insieme".

Intanto i fan di The Walking Dead sperano in uno spin-off animato, e Robert Kirkman sembra essere aperto a questa possibilità.