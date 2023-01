Jeffrey Dean Morgan suggerisce che potrebbe unirsi a un nuovo cinecomic dopo 'The Boys'

Il successo di Jeffrey Dean Morgan sembra non avere mai fine: l'attore di Seattle, interprete di Negan in The Walking Dead e Edward Blake in Watchmen, ha suggerito che dopo The Boys potrebbe partecipare a un nuovo cinecomic.

Per stimolare l'interesse dei fan, Morgan ha pubblicato una foto su Instagram in cui sono ben visibili due volumi di Invincible, celebre fumetto edito da Image Comics, scritto da Robert Kirkman e disegnato da Cory Walker e Ryan Ottley. "Sto facendo una piccola lettura" ha scritto l'attore come descrizione del post. "Grazie a #robertkirkman".

Ricordiamo che Invincible è ora adattato in una serie televisiva, la cui prima stagione è pubblicata dal 26 marzo 2021. Con la seconda in uscita alla fine dell'anno, in molti sono certi che Morgan parteciperà alle avventure del supereroe adolescente Mark Grayson. In questo caso, le doti attoriali di Morgan si aggiungeranno ad artisti del calibro di Steven Yeun, Sandra Oh, JK Simmons e Gillian Jacobs. Speriamo che la sua performance sia meno "traumatica" di quelle precedenti, come quando Jeffrey Dean Morgan si è rotto entrambi i piedi durante le riprese di The Walking Dead.

Sia The Boys che Invincible sono disponibili su Amazon Prime Video, la prima a partire dal 26 luglio 2019, la seconda dal 25 marzo 2021. In attesa di nuove informazioni, ecco la recensione su Invincible.