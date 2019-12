Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead ha decorato la sua macchina con Lucille

Si è conclusa da poco la triste vicenda della morte dello stuntman di The Walking Dead, che ha sconvolto tutti gli appassionati della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Nel frattempo, mentre aspettiamo la messa in onda delle puntate rimanenti, scopriamo una particolarità della macchina di Jeffrey Dean Morgan.

Come sapete l'attore presente in Supernatural e nel film dedicato a Watchmen, ha prestato il suo volto per interpretare Negan, ex leader del gruppo di sopravvissuti sconfitti da Rick e dagli altri abitanti di Alexandria. L'introduzione del suo personaggio è avvenuta durante la sesta stagione, quando, dopo essere riuscito ad intrappolare i protagonisti della serie, si mostra per la prima volta ai fan insieme alla fidata mazza Lucille.

Negan ha subito colpito gli appassionati della serie, grazie ad un carattere diretto ed originale, facendolo diventare in poco tempo uno dei personaggi più importanti. Anche Jeffrey Dean Morgan non ha mai nascosto il suo amore per il mondo di The Walking Dead, come potete vedere dalla foto condivisa sul suo account di Twitter ufficiale e presente in calce alla notizia. Nell'immagine troviamo il viso soddisfatto dell'attore di fronte ad un'icona di Lucille fatta intagliare sul cofano della sua Mustang, mentre nel commento Jeffrey augura un buon Natale anche da parte della sua arma.

La decima stagione dello show non si è ancora conclusa, mentre aspettiamo la messa in onda delle prossime puntate vi lasciamo con la nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead.