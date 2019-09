Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead rivela: 'Ricevo strane richieste sessuali dai fan'

Ospite di Conan O'Brien per presentare la decima e attesissima stagione di The Walking Dead, dove tornerà a vestire i panni di Negan, questa volta molto diversi rispetto al passato, l'idolatrato Jeffrey Dean Morgan ha avuto anche modo di parlare del suo rapporto con i fan e delle strane richieste che questi gli fanno.

Soprattutto l'interprete ha parlato di "strane richieste sessuali". Ha detto infatti Morgan: "Data la natura di Negan e per quello che rappresenta, nel corso degli ultimi anni ho ricevuto un considerevole numero di strane richieste sessuali da parte di alcuni fan. Credo che vedano il personaggio come una sorta di dominatore... capite? Perché indossa questo giubbotto di pelle, ha la mazza. È pazzesco. Ho ricevuto anche regali da ballgag, frustini e così via".



L'interprete aggiunge anche di aver ricevuto strane domande su Lucille, la sua fedelissima mazza: "Qualcuno mi ha chiesto di usare Lucille per renderlo un ghiacciolo. Ci ho riflettuto, giuro, per capire cosa intendesse, ma ero davvero confuso. Pensavo solo 'un ghiacciolo? Gesù!'. Quindi sì, ho dei fan davvero appassionati. Davvero molto".



Vi ricordiamo che The Walking Dead 10 andrà in onda sulla AMC a partire dal prossimo 6 ottobre 2019. Quanto state aspettando il suo ritorno? Fatecelo sapere nei commenti.