Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead spera sempre in un film sul suo personaggio

Nonostante il deludente midseason finale di The Walking Dead, i fan sono in trepidante attesa della fine della pausa invernale per ritornare nel mondo nato dalla penna di Robert Kirkman. Jeffrey Dean Morgan invece è sempre al lavoro per portare sul grande schermo un film prequel dedicato a Negan.

Nei confronti delle numerose domande che gli vengono poste su Twitter su questi possibili film, l'attore risponde: "Mi piacerebbe partecipare ai film su Rick Grimes, ma non so ancora bene di cosa parleranno. Ho anche dei miei POSSIBILI film, in particolare sulla storia di Negan, ispirata alle graphic novel scritte da Robert Kirkman, mi piacerebbe girare un film del genere, lo amerei". Le opere a cui si riferisce Jeffrey Dean Morgan sono la serie di storie raccolte nei volumi di "Here's Negan", che hanno permesso a tutti gli appassionati di scoprire le origini di uno dei personaggi più interessanti dei fumetti sugli zombie.

Ricordiamo che la seconda parte della decima stagione andrà in onda a partire dal prossimo 23 febbraio, data in cui avrà inizio l'atteso scontro tra i sopravvissuti di Alexandria e i Whisperer di Alpha. Nel frattempo è diventata virale una foto che ha mostrato come è cambiato il cast di The Walking Dead negli ultimi 10 anni.