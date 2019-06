Jeffrey Dean Morgan tornerà per l'ultima stagione di Supernatural?

Sappiamo ormai da mesi che la quindicesima stagione di Supernatural sarà anche l'ultima, su scelta dell'intero cast di interpreti e creativo, e proprio mentre si lavora alacremente per portare sul piccolo schermo un finale soddisfacente, la star Jared Padalecki parla della possibilità di rivedere Jeffrey Dean Morgan nella serie.

La fine della quattordicesima stagione della serie ci ha rivelato che nella quindicesima e ultima stagione di Supernatural dovrebbero tornare molti personaggi e mostri affrontati negli anni precedenti, visto che Chuck / Dio ha dato inizio all'Apocalisse. Sappiamo anche che il padre di Sam e Dean Winchester, John, si trova in Paradiso, ma i fan e anche Padalecki vorrebbero che tornasse per il gran finale.



Parlando con TV Line, oltre ad ammettere che amerebbe rivedere Jeffrey Dean Morgan nella serie, spiega anche che il 300° episodio della serie sarebbe anche il modo perfetto per dire definitivamente addio al personaggio. Dice: "Credo che showrunner e sceneggiatori siano riusciti ad ottenere il finale più giusto, quello di cui avevamo bisogno. Come fan dello show, mi piacerebbe molto che Jeffrey Dean Morgan tornasse. Se non tornasse, però, penso che sarebbe... come quando è morto Bobby. Mi ha rattristato molto come fan dello show e da amante sfegatato di Jim Beaver, ma è stato un grande momento ed era proprio quello il finale di cui aveva bisogno".



Lo stesso Jeffrey Dean Morgan, in precedenza, ha ammesso che sarebbe "un sogno riprendere il ruolo prima che tutto finisca". Anche Lauren Cohen, che in Supernatural ha interpretato Bela Talbot, ha ammesso che amerebbe tornare per l'ultima stagione.