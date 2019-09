Jeffrey Dean Morgan vorrebbe che The Walking Dead non finisse mai: 'Siamo i numeri uno'

A poco meno di due settimane dalla messa in onda del primo episodio di The Walking Dead 10, la troupe e il cast della serie AMC si sono riuniti al TCL Chinese Theatre di Los Angeles per una proiezione riservata della premiere della decima stagione, rilasciando anche qualche intervista ai microfoni di Variety.

Norman Reedus ha dichiarato: "Sono ancora molto nervoso per gli ultimi avvenimenti nella serie. L'uscita di Rick e Lauren mi ha dato molto da fare negli ultimi due anni, ma Daryl mi somiglia molto. Adesso porta con sé il peso dei personaggi che hanno vissuto nella serie prima di andarsene. Sostiene tutto questo sulle sue spalle. Ci sono cose che ha imparato da Herschel o da Rick che ora lo stanno aiutando a prendere delle decisioni: senza quei personaggi avrebbe sicuramente sbagliato. Esattamente come Daryl, personalmente sento su di me il peso di tutti questi attori, quindi voglio fare il miglior lavoro possibile per rendere omaggio a tutti gli Herschel, i Rick, i Glenn o gli Shane".



Il CCO di The Walking Dead, Scott M. Gimple, a poi parlato dell'uscia dalla serie di Danai Gurira e della sua Michonne, rivelando che secondo lui i fan rimarranno molto soddisfatti: "Era una delle storie più importanti che stavamo raccontando in questa stagione e Danai è una scrittrice degna di nota. La cosa che risalta in The Walking Dead è la pressione nel non voler deludere le persone, raccontare storie degne del tempo e della dedizione del cast e della troupe, quindi avere l'opportunità di mostrare una così meravigliosa storia in questa stagione è davvero una benedizione".



Jeffrey Dean Morgan, infine, ha spiegato a Variety come il suo Negan continuerà il percorso di redenzione nella decima stagione, uscendo ance di prigione (come abbiamo visto nella foto con Daryl). Poi sul fatto di vedere presto la fine dello show, l'attore ha ammesso: "No, sarebbe come gettarlo via. Personalmente dico lasciamo che continui e restiamo in testa, i numeri uno. Facciamogli vedere che possiamo ancora essere lo show numero uno nel mondo. Che la fine arrivi oppure no, non lo so. Penso che, se ci fossimo limitati ad adattare precisamente il fumetto, allora avremmo avuto al massimo altri tre anni. Ma deviamo molto da quelle pagine e penso che siano molto più di tre anni di materiale da raccontare".



The Walking Dead 10 andrà in onda sulla AMC il prossimo 6 ottobre.