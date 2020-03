Jeffrey Katzenberg sta corteggiando J.J. Abrams per un accordo con Quibi

Il prossimo 6 aprile ci sarà il lancio di Quibi, il nuovo servizio di streaming contraddistinto dall'essere destinato agli smartphone e a un uso mordi e fuggi, con serie i cui episodi hanno una durata massima di dieci minuti.

La piattaforma coinvolge già nomi conosciuti. Per esempio, i fratelli Russo produrranno una docu-serie su Marvel vs. DC, mentre Sophie Turner sarà la protagonista di Survive e Steven Spielberg sta scrivendo una serie horror intitolata After Dark (che stando alle prime voci sembra che si potrà guardare solo dopo il tramonto). Insomma, il primo anno di Quibi vedrà la pubblicazione di oltre 150 serie, di cui 50 disponibili al lancio, per ora previsto in Usa e Canada.



Jeffrey Katzenberg, il fondatore di Quibi, però, non sembra volersi accontentare delle collaborazioni già in atto e ha già puntato un nuovo obiettivo: J.J. Abrams. A confermarlo è lo stesso Katzenberg in un'intervista con Deadline: "Ci sono alcuni registi che sono stati impegnati con altri progetti e che io vorrei tantissimo. Per esempio, J.J. Abrams ha passato l'ultimo anno a lavorare a Star Wars e ora sta riprendendo fiato. Nelle ultime settimane abbiamo parlato e lui è intrigato".

Mentre cerca di convincere Abrams, Katzenberg confessa anche gli altri suoi sogni: "Un giorno mi piacerebbe lavorare con Jim Cameron e ancora non ho coinvolto Martin Scorsese, ma non ci sono molti altri nomi".