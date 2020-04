Per Jeffrey Wright di Westworld 3 il finale della serie è un mistero

Dopo l'ultima sconcertante rivelazione in Westworld 3, i fan della serie nata dalla mente di Jonathan Nolan e Lisa Joy sono ansiosi di scoprire come si evolverà la storia. Anche l'attore Jeffrey Wright non conosce del tutto il futuro del suo personaggio.

Parlando ai microfoni di Collider l'interprete di Bernard rivela di conoscere il numero totale di stagioni che i due showrunner pensavano di produrre, e che servivano per raccontare la storia che avevano in mente: "Si sapevo il numero di stagioni che avevano in mente nei loro cervelloni all'inizio. Hanno tutto un arco narrativo che hanno ideato, conclusione compresa", inoltre l'intervistatore riceve una conferma del fato che una quarta stagione è praticamente certa.

Il discorso passa subito al finale dello show, in particolare il giornalista chiede se Jeffrey Wright conosce il modo in cui si concluderà la serie: "No, certamente no. Nonostante ci sia una base molto dettagliata per la storia, la cosa bella di un'opera così è che si può cambiare in modo semplice, sia a livello di scrittura che di performance. Non abbiamo un testo di origine da rispettare, quindi ci sono molte più possibilità. L'unico limite sono le fervide immaginazioni di Jonathan e Lisa".

Mentre aspettiamo di conoscere il futuro delle vicende viste in questa terza stagione, vi segnaliamo il titolo dei restanti episodi di Westworld.