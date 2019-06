Jena Malone su Too Old To Die Young e come è davvero lavorare con Refn

Jena Malone, interprete di Diana in Too Old To Die Young, la serie tv di Nicolas Winding Refn presentata a Cannes e ora disponibile su Amazon Prime Video, ha raccontato qualcosa sullo show, sulla genesi del suo personaggio, e su come si trova a lavorare con un regista come Refn.

L'attrice di Hunger Games e Neon Demon si è espressa così riguardo al crime drama diretto da Refn: "È un classico del genere narrativo sul crimine e la corruzione dei bassifondi a Los Angeles, qualcosa di cui parlano in molti. Ma credo che questo [TOTDY] sia un pò diverso, perchè non si tratta solo di Los Angeles, ma dell'intera costa californiana, includendo anche il Messico, e ciò accade in questi posti. Nei bassifondi, ma anche ciò che avviene a partire dall'alto, per poi arrivare in basso. Le autorità, i governanti, i politici, ma anche quelle persone che stanno cercando il modo di cambiare le cose e crearsi la propria strada".

E prosegue: "C'è un livello di fiducia tale che proviene dall'incredibile rispetto che ho per lui come artista, che mi sento libera di poter dire la mia su diversi aspetti, perché so che lui ha le più acute e affinate intuizioni riguardo a ciò di cui ha bisogno la storia".

A quanto pare, il rapporto lavorativo che si è venuto a creare con il regista è così fertile, che la Malone avrebbe partecipato attivamente alla creazione del suo personaggio.

"Avevo un sacco di idee per Neon Demon, così come per Too Old To Die Young, e lui mi ha praticamente permesso di creare del mio materiale, di scolpire e creare le linee temporali e l'intero design di Diana, le ho persino dato io questo nome. Per ogni elemento ho partecipato al processo di creazione, e così sono stata in grado di collaborare al[lo sviluppo del] personaggio dall'inizio alla fine con questo team meraviglioso. Non ho mai avuto così tanta fiducia e libertà da parte di un regista".

Too Old To Die Young è attualmente disponibile su Amazon Prime Video (qui trovate la nostra recensione della serie).